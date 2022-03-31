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Російські війська не виводяться, а готуються до нового наступу, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він очікує додаткових наступальних дій Росії, які "принесуть ще більше страждань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Російські підрозділи не відходять, а передислокуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси і посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія зберігає тиск на Київ та інші міста. Ми можемо очікувати додаткових наступальних дій, які принесуть ще більше страждань", - заявив Столтенберг, посилаючись на дані розвідки.

Він закликав припинити " цю безглузду війну, вивести всі свої війська і почати переговори в дусі доброї волі.

"Ми чули недавні заяви про те, що Росія скоротить масштаби військових операцій навколо Києва і на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри, тому ми можемо судити про Росію тільки по її діям, а не за словами", - додав генсек НАТО.

Війна Росії проти України триває 36-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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