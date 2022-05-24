Російські війська знову обстріляли прикордонні села Сумської області

Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області. Стріляли в бік населеного пункту Бояро-Лежачі та Товстодубове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування " Північ ".

"Близько 17:05 - 17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території рф в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове", - йдеться в повідомленні командування.

Там додають, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.