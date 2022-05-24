Російські війська знову обстріляли прикордонні села Сумської області

Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області. Стріляли в бік населеного пункту Бояро-Лежачі та Товстодубове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".
"Близько 17:05 - 17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходи) з території рф в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове", - йдеться в повідомленні командування.
Там додають, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, вчора, 24 травня, російські військові відкрили вогонь по селі Мезенівка Сумської області. Під обстріл потрабили стара господарча будівля та житловий масив.
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