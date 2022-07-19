Російські війська зосередилися на захопленні Сіверська і Бахмута, - ISW

Цю оцінку ISW підтверджує зустріч Міністра оборони Росії Сергія Шойгу з Командувачем Східною групою військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим 18 липня. Міноборони Росії оголосило, що Шойгу проінспектував Східну групу і доручив Мурадову приділити першорядну увагу знищенню українських ракет великої дальності і артилерійських систем.

Війська Мурадова діють на напрямку Ізюм - Слов'янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов'янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захопленню території на цьому напрямку.

Уточнюється, що ISW вперше виявила пряму згадку про Східне угруповання військ, що діяло в Україні на цьому етапі війни. Раніше повідомлялося, що в захопленні Луганської області брали участь центральна і Південна групи військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна і генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається з підрозділів Східного військового округу Росії, що діяли на Ізюмському напрямку в Харківській області.

У Мурадова нижчий ранг, ніж у Лапіна і Суровікіна, що дозволяє припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов'янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території в Донецькій області в рамках більш широкої кампанії на Донбасі.

Кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси і високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська і Бахмута, попри більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій в усіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи контролює Мурадов безпосередньо операції навколо Харкова.

Повідомляється, що російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська і на південь від Бахмута і активізували наступ на Авдіївку і здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк - Авдіївка.

Раніше аналітики заявили, що президент Росії Володимир Путін наказав російським військам захопити місто Харків і решту неокупованої Харківської області, незважаючи на крайню малоймовірність успіху.

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