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Російські війська розграбували Чорнобиль

Фото: В'їзд у Чорнобиль (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Колишній районний центр Київської області – Чорнобиль – постраждав від мародерств російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександра Сироти у Facebook.

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено", – написав активіст.

Окрім того, за словами Сироти, в Чорнобилі відсутнє електропостачання. Наразі в місті, де раніше мешкали вахтовий персонал і "самосели", залишилися всього 300 осіб.

Нагадаємо, що напередодні Україна вдруге відновила електропостачання захопленої окупантами Чорнобильської АЕС.

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