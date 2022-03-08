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Російські війська здійснили перегрупування для організації штурму Києва, - Генштаб

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти протягом вчорашнього дня здійснювали перегрупування для організації штурму Києва. Для цього загарбники планують долучили так званих "кадирівців" та "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Серед них підрозділи:

  • спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний);
  • 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово);
  • 604 центру СпП "Вітязь” (Москва);
  • Росгвардії та приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”).

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що Росія створила спеціальні підрозділи психологічної боротьби на тимчасово окупованих територіях на півдні України.

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