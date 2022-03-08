Російські війська здійснили перегрупування для організації штурму Києва, - Генштаб

Російські окупанти протягом вчорашнього дня здійснювали перегрупування для організації штурму Києва. Для цього загарбники планують долучили так званих "кадирівців" та "вагнерівців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Протягом доби противником здійснювалось перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи", - йдеться у повідомленні.
Серед них підрозділи:
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що Росія створила спеціальні підрозділи психологічної боротьби на тимчасово окупованих територіях на півдні України.
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