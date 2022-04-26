Російські війська обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч"

Вранці 25 квітня російські війська в черговий раз обстріляли місто Миколаїв з ракетних систем залпового вогню типу "Смерч". Вогневе ураження було завдано по житловому масиву. В результаті обстрілу одна людина поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Південь".
Крім того, зруйнований цех приватного підприємства харчової промисловості, пошкоджений продуктовий супермаркет, вибиті вікна в багатьох квартирах. В той самий час, російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по місту Очаків. Попередньо відомо про застосування протикорабельних ракет типу Х-35. Пошкоджено цивільні об'єкти вздовж узбережжя.
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