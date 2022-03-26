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Російські війська обстріляли Боярку: поранено 4 мирних мешканців

Місто Боярку обстріляли російські окупанти (t.me/press_kobl)
Автор: Тетяна Самарук

Внаслідок обстрілу російськими військами міста Боярки Київської області поранено 4 мирних мешканців, у тому числі дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пошкоджено багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

Також розпочато кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Зокрема, дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни - ст. 438 КК України.

Місто Боярку обстріляли російські окупанти (t.me/press_kobl)

Раніше ми повідомляли, у Києві окупанти обстріляли паркінг у Подільському районі.

Також ми писали, що в Києві на Оболоні внаслідок обстрілу загорілася вантажівка та дві будівлі.

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Київська областьБоярка