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Російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську. Влучили в одне з підприємств

Фото: мер Слов'янська Вадим Лях (facebook com Вадим Лях)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська ввечері 13 травня завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Приліт зафіксували на одному з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Вадима Ляха.

"Вчора ракетного удару зазнало одне з промислових підприємств міста. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру в Донецькій області", - зазначив він.

Мер також закликав не викладати в соціальні мережі фото і відео з місця прильотів, а також не вказувати адреси і назви постраждалих об'єктів.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, противник призупинив наступ на Слов'янськ. На даний момент російські війська активізували розвідку і поповнюють втрати в живій силі і техніці.

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Слов'янськВійна Росії проти України