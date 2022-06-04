Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Є постраждалі

Російські війська вранці 4 червня 2022 року завдали чергового ракетного удару по Одеській області. В результаті постраждали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо, 2 постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ракети Х-59 були запущені з літаків стратегічної авіації. Вони влучили на територію сільськогосподарського підприємства і в складські приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні над Одеською областю збили ще один російський бойовий безпілотник "Форпост".

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