Російські війська завдали ракетного удару по Хортиці, обійшлося без жертв

Російські війська вранці 12 травня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вона впала в заповідній частині острова Хортиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що після падіння ракети виникла пожежа.

"Після обстеження території ураження, ніяких руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, це другий удар по Хортиці з початку повномасштабного російського вторгнення. До цього 21 квітня дві крилаті ракети впали в районі Преображенського моста і одного з санаторіїв.