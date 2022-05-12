Російські війська завдали ракетного удару по Хортиці, обійшлося без жертв

Російські війська вранці 12 травня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вона впала в заповідній частині острова Хортиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
Повідомляється, що після падіння ракети виникла пожежа.
"Після обстеження території ураження, ніяких руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, це другий удар по Хортиці з початку повномасштабного російського вторгнення. До цього 21 квітня дві крилаті ракети впали в районі Преображенського моста і одного з санаторіїв.
Нагадавши, сьогодні вранці в Запоріжжі пролунав потужний вибух. Згідно офіційної інформації, в приватну будівлю влучила крилата ракета.
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