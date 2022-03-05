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Російські війська завдали ракетного удару по Білій Церкві, є поранені

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Біла Церква, Субота 05 березня 2022 11:21
Російські війська завдали ракетного удару по Білій Церкві, є поранені Фото: російські військові обстріляли Білу Церкву (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська вранці 5 березня завдали ракетного удару по Білій Церкві. В результаті обстрілу пошкоджено приватні будинки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексія Кулеби.

"Вранці в Білій Церкві ворог атакував приватний сектор. В результаті ракетного удару пошкоджено приватні будинки. В даний час йде пошуково-рятувальна робота. За попередніми даними-двоє поранених. Кількість постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Ірпеня під Києвом російські війська підірвали залізничні колії, внаслідок чого з рейок зійшли два вагони евакуаційного поїзда.

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