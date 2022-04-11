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Російські війська можуть застосовувати фосфорні бомби в битві за Маріуполь, - розвідка Британії

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Лондон, Понеділок 11 квітня 2022 08:36
Російські війська можуть застосовувати фосфорні бомби в битві за Маріуполь, - розвідка Британії Фото: російські війська можуть застосовувати фосфорні бомби в битві за Маріуполь (facebook.com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Застосування російськими військами фосфорних бомб в Донецькій області підвищує ймовірність їх майбутнього застосування в Маріуполі в міру посилення боїв за місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У Міноборони Британії підкреслили, що, те що Росія продовжує використовувати "некеровані бомби", знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.

"Російські обстріли тривали в Донецькій і Луганській областях, українські сили відбили кілька атак, в результаті яких були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання", - йдеться в повідомленні.

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