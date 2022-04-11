Российские войска могут применять фосфорные бомбы в битве за Мариуполь, - разведка Британии

Применение российскими войсками фосфорных бомб в Донецкой области повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

В Минобороны Британии подчеркнули, что, то что Россия продолжает использовать "неуправляемые бомбы", снижает способность войск различать цели и наносить удары, что может привести к значительному увеличению риска новых жертв среди гражданского населения.

"Российские обстрелы продолжались в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате которых были уничтожены российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование", - говорится в сообщении.