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Російські війська оновили тактику: в Міноборони розповіли, що змінилося

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Середа 25 травня 2022 16:54
Російські війська оновили тактику: в Міноборони розповіли, що змінилося Фото: російські війська оновили тактику (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після провалу на початку повномасштабного вторгнення на територію України, російським окупантам довелося змінити тактику. Тепер вони діютю вже не так "різко".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

За словами Мотузняка, росіяни перейшли до другого етапу війни й зосередились на сході та півдні України.

"Деякі тактичні зміни дій російських підрозділів також ми спостерігаємо – вони намагаються вчитися й підлаштуватися під ті умови ведення бойових дій, які зараз здійснюють українські підрозділи", - заявив речник.

Також Мотузняк зауважив, що російські військові припинили кидати піхоту й тепер намагаються вести розвідку й прораховувати можливі варіанти розвитку подій.

Також окупанти намагаються здійснювати переміщення своїх військ під час певного прикриття з повітря. Раніше ж, російські військові такого не робили, через що й зазнавали величезних втрат.

"Але, на жаль, головна тактика російської армії - тактика "випаленої землі" - нікуди не поділася. Росіяни знищують населені пункти, стирають їх із землі, знищують інфраструктуру, не шкодуючи ні людей, ні території, ні будівлі", – додав речник.

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