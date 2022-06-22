Російські війська стратили журналіста Левіна в лісі під Києвом, - розслідування

"Після візиту двох слідчих в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна "Репортери без кордонів" оприлюднять звіт з інформацією і доказами, які свідчать, що фотографа і його друга і охоронця стратили російські солдати в лісі під Києвом", - йдеться в повідомленні.

Левіна і його друга, солдата Олексія Чернишова вбили 13 березня, але тіла виявили тільки 1 квітня в лісі під Києвом.

Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював з Левіним на Донбасі в кінці лютого, більше тижня збирали в Україні докази і підказки про обставини смерті Левіна.

Вони прийшли до висновку, що Левіна і Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти російських військ переконливі. Про це йдеться у звіті - "Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна".

На основі інформації та доказів, які вони зібрали, слідчі RSF змогли відновити події.

Так, 10 березня фотожурналіст при спробі отримати кадри вторгнення Росії втратив свій безпілотник в лісі біля села Мощун.

Через три дні Левін повернувся в цей же ліс, але росіяни вже були там. Він хотів повернути свій безпілотник, тому що був переконаний, що останні знімки, які він зробив, дуже важливі. Йому це не вдалося.

Представники RSF прибули в Україну 24 травня, через майже два місяці після деокупації. Однак місцевість все ще була небезпечна: росіяни залишили пастки і вибухові пристрої. У супроводі співробітників сил безпеки України вдалося визначити місце злочину. Обвуглений Форд Маверік Левіна стояв на місці події.

На місці події фахівці RSF знайшли кілька куль, а також документи, що засвідчують особу Чернишова, і встановили 14 куль в його автомобілі.

Кілька предметів з можливими слідами ДНК, що свідчать про присутність російських солдатів дуже близько від місця вбивства Левіна і Чернишова, також були ідентифіковані RSF, і деякі з них були вилучені.

На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, потрапила в Левіна.

"Репортери без кордонів" не змогли відповісти на всі питання, що їх цікавлять, але зробили дві гіпотези, як могли розвиватися події. Організація сподівається, що одного разу докази призведуть до встановлення осіб, які вчинили це подвійне вбивство.

Генеральний секретар RSF Крістоф Делуар зазначив, що "аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень, і вилучених речових доказів, чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть тортури".