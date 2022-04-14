Російські військові вкрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні предмети

"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцію прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян. Вони зникли та ми розуміємо, що вони зараз знаходяться в посилках з Білорусі в бік Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", - зазначив Монастирський.