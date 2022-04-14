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Російські військові вкрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні предмети

Чорнобильська АЕС (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські окупанти, відступаючи з Чорнобиля, вкрали з поліцейської дільниці відібрані у сталкерів радіоактивні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Дениса монастирського в ефірі телемарафону.

"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцію прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян. Вони зникли та ми розуміємо, що вони зараз знаходяться в посилках з Білорусі в бік Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", - зазначив Монастирський.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Чорнобиль