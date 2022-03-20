Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, - СБУ

Служба безпеки України повідомила, що з перехоплених розмов російських військових стало відомо, що вони цілими підрозділами, в тому числі старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати на території України. Окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення спікера СБУ Артема Дегтяренка .

"Російські воїни не розуміють сенс війни, переконані, що їх використовують як" гарматне м'ясо " і відправляють на вірну смерть. На тлі цього загарбників приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова", - заявив спікер СБУ.

За його словами, генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення воюючих в Україні підрозділів.

"Поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх", - підкреслив спікер СБУ.