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Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, - СБУ

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Київ, Неділя 20 березня 2022 15:16
Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, - СБУ Фото: російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України повідомила, що з перехоплених розмов російських військових стало відомо, що вони цілими підрозділами, в тому числі старші офіцери, пишуть рапорти з відмовою воювати на території України. Окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення спікера СБУ Артема Дегтяренка.

"Російські воїни не розуміють сенс війни, переконані, що їх використовують як" гарматне м'ясо " і відправляють на вірну смерть. На тлі цього загарбників приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова", - заявив спікер СБУ.

За його словами, генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення воюючих в Україні підрозділів.

"Поступово до окупантів приходить прозріння. Навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх", - підкреслив спікер СБУ.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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