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Російські військові вразили ракетами три панамських судна в Чорному морі

Фото: три Панамських судна були вражені російськими ракетами в Чорному морі (Planet Labs PBC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Три судна під панамським прапором були вражені російськими ракетами в Чорному морі після вторгнення Росії в Україну. Одне з них затонуло, два інших залишаються на плаву, але мають пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили агентству в Панамському морському управлінні (AMP), трьома постраждалими від російських ракетних атак суднами були Namura Queen, Lord Nelson і Helt. В AMP не повідомили дати, коли вони були вражені.

"Ми знаємо, що у нас було три судна, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, у нас є матеріальний збиток", - сказав Норіель Арауз, адміністратор AMP.

За його словами, в Чорному морі все ще знаходяться не менше 10 суден. Він додав, що російський військовий флот обмежує вихід кораблів з цього району.

За даними AMP, у Панами найбільший у світі Реєстр суден під її прапором, що перевищує 8000 одиниць.

Нагадаємо, в перші дні російської агресії проти України російські військові вразили танкер під прапором Молдови. Судно горіло близько двох тижнів.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Чорне мореПанамаВійна Росії проти України