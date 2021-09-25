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Російські суховантажі двічі за день зіткнулися з турецькими суднами в Босфорі

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Туреччина, Субота 25 вересня 2021 15:24
Російські суховантажі двічі за день зіткнулися з турецькими суднами в Босфорі Фото: російські судна зіткнулися з турецьким у Босфорі (twitter.com/kiyiemniyet)
Автор: Дмитро Левицький

У протоці Босфор у суботу, 25 вересня, сталися дві аварії за участі російських суховантажів. Вони зіткнулися з турецькими суднами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на берегову охорону Туреччини.

Спочатку російський суховантаж "Волжский-40" на виході з Босфору зіткнувся з турецьким риболовецьким судном. Після цього російський суховантаж відбуксирували до місця якірної стоянки.

Після цього в тому ж Босфорі сталося зіткнення російського суховантажу "Русич" та турецького вантажного судна Tahsin Imamoglu.

"В результаті зіткнення загиблих або постраждалих немає, збитків завдано тільки безпосередньо судам. На місце направлені буксири берегової охорони", - заявила турецька сторона.

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Турция Російська Федерація Босфор
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