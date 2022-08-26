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Російські спецслужби шпигували за бійцями ЗСУ на навчаннях у Німеччині, - Spiegel

Фото: Російські спецслужби шпигували за бійцями ЗСУ на навчаннях у Німеччині (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поруч із тренувальними базами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними журналістів, агенти РФ почали активізувались після оголошення Німеччиною про постачання військової допомоги Україні. Тоді українські військові вирушили на тренувальні бази до Німеччини. Поряд з ними військова контррозвідка Німеччини помітила мінідрони та підозрілі автомобілі.

Німецькі спецслужби виявили підозрілу активність біля військових об'єктів у Графенвері та Ідар-Оберштайні. Саме там інструктори зі Сполучених Штатів та ФРН навчали українських військових.

Джерела журналістів припустили, що російські шпигуни могли стежити за мобільними телефонами військових ЗСУ. Також у небі були над тренувальними базами помічені мінідрони, проте вони швидко зникли.

Нагадаємо, що у партії Шольца закликають до переговорів з РФ. Також політики хочуть припинення постачання зброї Україні.

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