Російські солдати шукають юристів для втечі з війни, - розвідка

Російські солдати деморалізовані та хочуть втекти з війни в України. Для цього вони шукають юристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант скаржиться матері на ситуацію та командирів. Він хоче знайти юриста, щоб легально втекти з війни.

"Командир роти, всі офіцери. І що робити, як нам? Як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все ... (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо", - сказав він.

Солдат також пояснює матері, що вони не отримують боєприпасів, бо інші російські військові бояться їхати на передову.

"Тому що всі сц… (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і зй… (поїхали) б звідси", - підкреслив окупант.