Російські силовики вивезли заступника голови Меджлісу з дому після обшуків, - правозахисники

Заступника голови Меджлісу кримськотатрського народу Нарімана Джеляла затримали після обшуків. Російські силовики вивезли з його будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу" .

Рано вранці Джеляль опублікував на своїй сторінці в соцмережі інформацію про обшуки інших людей, які проходили вночі.

За його словами, близько першої години ночі в селі Першотравневе Сімферопольського району в будинку Ахтемова Азіза 1996 року народження співробітниками поліції був проведений обшук.

"Як і у випадку з Ельдаром Одамановим, нібито у зв'язку з якимось вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району. Після обшуку Азіза відвезли. Його місцезнаходження на даний момент невідоме", - написав Джелял.