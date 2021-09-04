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Російські силовики вивезли заступника голови Меджлісу з дому після обшуків, - правозахисники

Автор: РБК-Україна

Заступника голови Меджлісу кримськотатрського народу Нарімана Джеляла затримали після обшуків. Російські силовики вивезли з його будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Рано вранці Джеляль опублікував на своїй сторінці в соцмережі інформацію про обшуки інших людей, які проходили вночі.

За його словами, близько першої години ночі в селі Першотравневе Сімферопольського району в будинку Ахтемова Азіза 1996 року народження співробітниками поліції був проведений обшук.

"Як і у випадку з Ельдаром Одамановим, нібито у зв'язку з якимось вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району. Після обшуку Азіза відвезли. Його місцезнаходження на даний момент невідоме", - написав Джелял.

РБК-Україна писало, що сьогодні вранці до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля прийшли з обшуком у селі Первомайське Сімферопольського району Криму.

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Крим