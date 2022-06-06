Російські окупанти ведуть наступальні дії в районі Святогірська, - Генштаб

Відзначається, що ворог при наступі використовує підтримку артилерії.

Крім того, окупанти ведуть штурмові дії в напрямку населених пунктів Щурове і Старий Караван.

Там також тривають бойові дії, зазначають у Генштабі.

Зазначимо, що на Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного з таких наступів росіяни зазнали значних втрат у живій силі і техніці.

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