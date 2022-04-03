Російські окупанти мають відповісти за злочини у Київській області, - Тимошенко

"Переглядаю фото звільнених міст навколо Києва і не можу дібрати слів. Бо не існує таких термінів, які могли б описати побачене… Відповісти має кожен, хто був причетний до цих жахливих звірств… хай на це навіть знадобляться роки та десятиліття", - написала Тимошенко.

Вона переконана, що жоден українець ніколи не забуде й не пробачить цих страшних злочинів проти цивільних жителів. А задокументовані факти правопорушень мають остаточно довести світовим лідерам важливість спільної боротьби проти путінського режиму.

"Кожен світовий лідер, який має нині змогу захистити наших людей, але продовжує вагатися - стає співучасником геноциду, що його влаштувала на території України путінська Росія своїми ракетами та бомбами, руками своїх нікчемних садистів-солдатів…", - підсумувала Тимошенко.