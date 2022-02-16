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Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС США

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Вашингтон, Середа 16 лютого 2022 23:21
Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС США Фото: винищувачі РФ тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС США (wikimedia.org User Rulexip)
Автор: Артур Родивилов

Літаки США і Росії пролетіли в небезпечній близькості один від одного кілька разів минулого тижня. Інциденти сталися над Середземним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Wall Street Journal.

За даними джерел видання в Пентагоні, інциденти сталися в міжнародному повітряному просторі 11 і 12 лютого.

Видання повідомляє, що три російські винищувачі Су-35 перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків-розвідників P-8A. В один момент літаки двох країн опинилися на відстані 5 футів (1,5 метрах - ред.) один від одного.

Пентагон оцінив два інциденти як небезпечні, а третій - як непрофесійний.

"Ми передали через дипломатичні канали нашу стурбованість російським офіційним особам. Ніхто не постраждав, але подібні взаємодії могли б привести до невірних оцінок і помилок, що призвели б до небезпечних результатів", - заявив капітан ВМС США Майк Кафка.

Відзначається, що це перші подібні інциденти за участю літаків США і Росії з 2020 року. Тоді американська сторона повідомляла, що два Су-35 здійснили небезпечне перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після візиту британського прем'єра в Україну Британія перехопила 4 літаки РФ.

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