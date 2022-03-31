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Російські хакери намагалися атакувати НАТО і збройні сили Східної Європи

Фото: російські хакери намагалися проникнути в бази НАТО (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Російські хакери нещодавно намагалися проникнути в мережі НАТО і збройні сили деяких східноєвропейських країн. Дані оприлюднила групи аналізу загроз Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Google.

У звіті не говориться, які збройні сили стали мішенню в ході того, що Google назвав "кампаніями з фішингу облікових даних", які були запущені базується в Росії групою під назвою Coldriver або Callisto.

"Ці кампанії були відправлені з використанням нещодавно створених облікових записів Gmail на облікові записи, відмінні від Google, тому ймовірність успіху цих кампаній невідома", - йдеться у звіті.

У 2019 році фінська компанія з кібербезпеки F-Secure Labs описала Callisto як невстановленого і просунутого зловмисника, "зацікавленого в зборі розвідувальних даних, пов'язаних із зовнішньою політикою і політикою безпеки" в Європі.

Група також націлилася на центр передового досвіду НАТО, йдеться в звіті Google без будь-яких подробиць.

У своїй заяві НАТО не зверталася безпосередньо до звіту Google, але зазначила: "Ми щодня спостерігаємо зловмисну кіберактивність".

"Центри передового досвіду НАТО працюють разом з Північноатлантичним союзом, але вони не є частиною НАТО як такої. Ми підтримуємо з ними зв'язок з цього питання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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