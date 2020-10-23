Російські хакери атакували сервери місцевої влади США напередодні виборів

У США в останні дні зафіксували десятки атак на сервери місцевої влади з боку російських хакерів. Як мінімум з двох серверів були викрадені дані.

Про це повідомляє The Associated Press.

При цьому спецслужби США повідомили, що викрадені дані не пов'язані з виборами і не несуть загрози результатам голосування. Попри це в США посилили побоювання з приводу можливого втручання у вибори з боку Російської Федерації.

"Тим не менш, суб'єкт може прагнути отримати можливість для майбутніх збоїв, щоб вплинути на політику і дії США або делегітимізувати державні органи", - заявили в ФБР.

Офіційні особи США заявили, що хакерам буде складно змінити результати виборів, однак вони можуть зірвати вибори кібератаками на мережі, перешкодивши процесу голосування.

Відзначимо, президентські вибори в США пройдуть 3 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що в США заявили про хакерську атаку на урядові мережі. При цьому тоді повідомили, що хакерам не вдалося викрасти будь-які дані.

Також повідомлялося, що в США звинуватили шість посадових осіб російського Головного розвідуправління (ГРУ) в причетності до кібератаки по всьому світу.