Російські хакери атакували американські лікарні

Спецслужби США заявили про кібератаки російських хакерів на американські лікарні. Зокрема, йдеться про медичні заклади у штатах Нью-Йорк, Орегон та Міннесота.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, у результаті спільного розслідування Федерального бюро розслідувань (ФБР), Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) та Міністерства охорони здоров'я (HHS) була отримана інформація про те, що хакери націлилися на систему охорони здоров'я США.

"Російські хакери, які ймовірно працюють з Москви та Санкт-Петербурга, мають в розпорядженні список з більш ніж 400 госпіталів, які вони планують атакувати… За словами хакерів, вже заразили понад 30 з них", - йдеться в повідомленні.

В розслідуванні охоронної компанії Hold Security, яка відстежує онлайн-злочинців, один із хакерів російською мовою сказав: "Ми очікуємо паніки".

Також відомо, що хакери використовували програму Ryuk з метою викрадення даних та порушення роботи медичних служб. Вона шифрує вміст комп’ютерів і вимагає викуп, щоб повернути доступ до даних.

Нагадаємо, управління генерального інспектора Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США заявило, що співробітники Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки недостатньо підготувалися до виборів.

Крім того, раніше США розширили антиросійські санкції. Вашингтон звинувачує кілька компаній у втручанні в американські вибори.