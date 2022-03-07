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Російські дипломати покинули США на тлі вторгнення в Україну

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Нью-Йорк, Понеділок 07 березня 2022 05:16
Російські дипломати покинули США на тлі вторгнення в Україну Фото: російські дипломати покинули США на тлі вторгнення в Україну (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Артур Родивилов

Російські дипломати, яких США звинуватили в шпигунстві і вирішили вислати, вилетіли з сім'ями з Нью-Йорка в Москву. Відзначається, що всього країну покинули близько 50 осіб на тлі агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне агентство "РИА Новости".

Для цих цілей був організований спеціальний вивізний рейс.

Прессекретар постпредства США при ООН Олівія Далтон назвала 12 дипломатів оперативними співробітниками розвідки РФ. Співробітників дипмісії оголосили персонами нон грата, вони мали покинути країну до 7 березня.

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