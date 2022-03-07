Фото: російські дипломати покинули США на тлі вторгнення в Україну (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Російські дипломати, яких США звинуватили в шпигунстві і вирішили вислати, вилетіли з сім'ями з Нью-Йорка в Москву. Відзначається, що всього країну покинули близько 50 осіб на тлі агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське державне агентство "РИА Новости".

Для цих цілей був організований спеціальний вивізний рейс. Прессекретар постпредства США при ООН Олівія Далтон назвала 12 дипломатів оперативними співробітниками розвідки РФ. Співробітників дипмісії оголосили персонами нон грата, вони мали покинути країну до 7 березня.