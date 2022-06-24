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Російська залізниця призупинила транзит через Білорусь до Польщі

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 18:41
Російська залізниця призупинила транзит через Білорусь до Польщі Фото: російська залізниця призупинила транзит через Білорусь до Польщі (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни обмежили кількість своїх товарів, які раніше відправляли залізницею через Білорусь до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РЖД.

"Припинено навантаження низки товарів, які прямують транзитом через Білорусь до Польщі", - сказано в повідомленні.

У Росії наголосили, що це не передбачає повного припинення перевезень у сполученні з Польщею.

Нагадаємо, фінська залізниця заявила про припиненн співпраці з РЖД.

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