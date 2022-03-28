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Російська "Новая газета" заявила про призупинення роботи до закінчення війни в Україні

Фото: російська "Новая газета" заявила про призупинення роботи до закінчення війни в Україні (novayagazeta.ru-ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російська "Нова газета" оголосила, що призупиняє випуск продукції як у друкованому, так і онлайн форматі. Видання не працюватиме до закінчення війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Новой газеты".

"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми зупиняємо випуск газети на сайті, у мережах та на папері - до закінчення "спеціальної операції на території України". З повагою, редакція "Новой газеты", - йдеться в повідомленні.

Примітно, що вчора президент України Володимир Зеленський вперше дав інтерв'ю журналістам кількох російських видань. Серед яких, зокрема, була і "Новая газета".

Зазначимо, 4 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон, за яким працівникам ЗМІ загрожує 15 років позбавлення волі, якщо вони опублікують інформацію про вторгнення в Україну, яка суперечить заявам офіційних органів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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