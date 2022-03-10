Російська колона під Києвом несе постійні втрати, - британська розвідка

Велика російська колона на північний захід від Києва за тиждень просунулася незначно. За даними Міністерства оборони Великобританії, колона несе постійні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Британії в Twitter .

У заяві британського міністерства йдеться, що в міру зростання втрат Путін буде змушений використовувати російські збройні сили та інші джерела для відшкодування втрат.

Крім того, в останні дні спостерігається помітне зниження загальної повітряної активності Росії над Україною.