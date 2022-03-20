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Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

За даними української розвідки, російська еліта розглядає на сьогодні кілька варіантів відсторонення президента Володимира Путіна від влади. Серед них отруєння, раптова хвороба і нещасний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка зазначає, що в середовищі російської бізнес-політичної еліти формується впливова опозиція до Путіна.

"Їх мета - якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, директор ФСБ Олександр Бортніков і деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади - отруєння, раптова хвороба та інші сценарії.

"Не виключено, що саме з цими процесами пов'язаний недавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Інформація надійшла саме від російської сторони. Ймовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив (глави Чечні, - ред.) Рамзана Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ", - додали в розвідці.

Нагадаємо, раніше екс-командувач армією США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вважає цілком можливим повалення режиму Путіна.

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