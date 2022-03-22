Російська авіація за добу втратила шість "безпілотників", літак і пару вертольотів

21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність у повітряному просторі України. За день армія РФ втратила майже десять одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник активно використовував бомбардувальну, штурмову і винищувальну авіацію, крилаті й балістичні ракети в різних напрямках.
За добу авіацією Повітряних Сил здійснені десятки літаків, з повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах і скупченню техніки російської армії. Протиповітряній обороні Повітряних сил ЗСУ вдалося знищити чотири БПЛА, два вертольоти й кілька крилатих ракет.
ППО Сухопутних військ відзвітувало в ураженні одного літака і двох безпілотників. Сумарно 21 березня протиповітряною обороною держави знищено один літак, два вертольоти та шість "безпілотників". Кількість перехоплених крилатих ракет уточнюється.
Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 26-й день війни читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.