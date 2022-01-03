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Російська авіація завдала ударів по провінції в Сирії, - Reuters

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Ідліб, Понеділок 03 січня 2022 03:46
Російська авіація завдала ударів по провінції в Сирії, - Reuters Фото: авіація РФ завдала ударів по сирійській провінції (www.aa.com.tr)
Автор: Артур Родивилов

Російські військові літаки бомбили в неділю райони поблизу північно-західного сирійського міста Ідліб. Зокрема, скинули бомби на водонапірну вежу, що забезпечує водою місто з мільйонним населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За інформацією видання, російські літаки "скинули бомби на кілька міст і головну водонапірну станцію, що обслуговує місто Ідліб, населення якого становить понад мільйон".

Високопоставлений представник ООН, який підтвердив, що водна станція була "сильно пошкоджена" унаслідок авіаудару, сказав, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

За словами очевидців, авіаудари припали на тваринницькі та птахофабрики поблизу прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Росіяни націлюються на інфраструктурні та господарські об'єкти. Це лише посилює страждання людей", - заявив Абу Хазем Ідлібі, чиновник з адміністрації міста, що знаходиться під контролем повстанців.

Ударами також були атаковані імпровізовані табори, в яких проживають тисячі переселенців, поблизу населеного пункту Джіср аль Шукхур, на захід від Ідліба, де були вбиті двоє дітей і одна жінка і поранені 10 мирних жителів.

Росія і сирійська армія поки не коментували ці повідомлення.

Нагадаємо, раніше в Аль-Танфі була здійснена атака на невелику віддалену військову базу США в Сирії.

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