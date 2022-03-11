RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Російська авіація завдала удару по Білорусі

Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація завдала удару по території Білорусі в п'ятницю, 11 березня. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н.п. Городичі та Тумені, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться у повідомленні.

Наразі 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворожими військами.

В ЗСУ заявили, що дані дії Російської Федерації - це провокація, мета якої втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Фото: дим над територією села Копані (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков попереджав, що російська авіація готує серію кривавих провокацій проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України