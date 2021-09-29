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Російська авіація бомбами та ракетами знищувала "противника" в горах Криму

Автор: Дмитро Левицький

Росія провела в окупованому Криму навчання військової авіації. Літаки окупаційних військ вчилися знищувати "противника" в горах Кримського півострову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорноморський флот РФ.

За замислом військових навчань, літак-розвідник Су-24МР виявив об'єкти "противника" в горах. Після цього в гори піднялися фронтові бомбардувальники Су-24М та багатоцільові винищувачі Су-30СМ.

"Виявивши об'єкти умовного противника, екіпажі завдали бомбового удару та виконали пуски некерованих ракет, знищивши мішеневі позиції, які імітували об'єкти умовного противника", - заявили в окупаційному флоті.

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КримВійськові навчанняРосійська Федерація