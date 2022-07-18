Російська армія переносить склади подалі від української артилерії, - розвідка

Він пояснив, що українські військові атакують склади окупантів, щоб зменшити ресурси ворога.

"Ми розуміємо наскільки військові ресурси РФ переважають українські у всіх відношеннях. Ті запаси, які були ще з часів Радянського союзу, залишилися на території Росії", - пояснив Скібіцький.

За його словами, розвідка намагається вчасно виявити ворожі склади та пункти управління, щоб надати координати. Проте окупанти почали відсувати склади від передової.

"Ворог реально оцінив цю загрозу і почав переміщувати свої склади на більш дальні відстані від лінії фронту", - додав представник ГУР.

Цю інформацію також підтвердила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Так, у нас є така інформація, що вони вишукують такі місця, щоб їх розташувати десь подалі, але я зауважу, що ми вражаємо не тільки склади боєприпасів, але й скупчення техніки. Тому відвести і перевезти їм також немає чим", - підкреслила Гуменюк.