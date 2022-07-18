Російська армія не має територіальних успіхів і затягує війну в Україні, - ISW

Російські збройні сили продовжують повернення з оперативної паузи і провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Як раніше зазначав ISW, кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за кількома напрямками, попри публічний Наказ Міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

Російські війська воліють просування навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова і вздовж південного напрямку.

Крім того, російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов'янського напрямку і наносили інші артилерійські, ракетні та авіаційні удари по всій території України.

Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні досягнення.

ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи буде характеризуватися коливанням і ступеневим відновленням наземних наступальних дій.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжили очікуване повернення з оперативної паузи і не зробили ніяких підтверджених територіальних досягнень 17 липня.

Загарбники продовжували обмежені наземні наступи навколо Сіверська, Бахмута і Донецька, а також обстрілювали цивільну і військову інфраструктуру по всьому Донбасу.

Російські війська зосередилися на обороні північніше Харкова і вздовж південного напрямку.

Ймовірно, Кремль встановлює довгострокові умови для зусиль формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий громадський контроль на окупованих територіях.

Інститут з посиланням на дані ГУР повідомляє, що "Кремль, ймовірно, вживає довгострокових заходів з відновлення Збройних сил, які дозволять йому поповнити сильну поразку російської армії та/або підтримувати тривалу війну в Україні".

Як підтвердження цьому, ISW пише, що Національний рух кадетів російської молодої армії (Юнармія) відкрило 500 нових класів і 1000 молодших армійських класів в Бєлгороді і прикордонному районі Бєлгородської області.

Юнармія приймає добровольців від восьми до 18 років, тому будь-які добровольці, які беруть участь у цій програмі, швидше за все, не будуть готові вступити в бойові дії протягом тривалого часу.

Крім того, російське добровольче Товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії відкрило в Бєлгороді курси додаткової військового вишколу для тих, хто не має військового досвіду і бажає вступити в російську армію.

Раніше аналітики заявили, що президент Росії Володимир Путін наказав російським військам захопити місто Харків і решту неокупованої Харківської області, попри крайню малоймовірність успіху.

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