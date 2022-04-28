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Росіяни зранку обстрілюють Харківський район, - ОВА

Фото: росіяни обстрілюють Харківський район (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зранку 28 квітня знову обстрілюють Харківський район. Мешканців просять без крайньої необхідності не виходити з укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА (ОДА) Олега Синєгубова.

"Продовжуємо забезпечувати жителів Харкова та громад області гуманітарною допомогою. Працюють пункти видачі "Нової пошти» та «Укрпошти", - додав він.

Крім того, за словами Синєгубова, за минулу добу російські війська нанесли 11 артилерійських обстрілів по Харкову.

"Від вогню окупантів постраждали райони: Індустріальний, Київський. Артилерійські, мінометні та танкові удари ворог наносив також по Кулиничам. По області обстрілювали Дергачі, Золочів, Чугуїв",- розповів очільник області.

Він також додав, що Активні бої тривають і в Ізюмі.

"Окупанти нарощують темпи, намагається наступати у напрямках "Сулигівка - Нова Дмитрівка" та "Андріївка - Велика Комишуваха", - пояснив голова регіону.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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