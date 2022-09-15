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Росіяни вдарили ракетами по Запорізькому району: стали відомі перші подробиці

Фото: росіяни вдарили ракетами по Запорізькому району (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, близько 17:30, обстріляли Новоолександрівської ОТГ Запорізького району. Для цього вони використали боєприпаси касетного типу РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ракети влучили в поле у зв'язку з чим сталося займання сухостою. На місце події викликано ДСНС. Руйнувань та постраждалих не виявлено. І це добре", - розповів він.

Як повідомлялося, Росія вдарила ракетами по Кіровоградській області 15 вересня.

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