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Росіяни вдарили по Оріхову зранку: атака тривала кілька годин, багато пожеж

Фото: росіяни вдарили по Оріхову Запорізької області вранці (t.me/starukhofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у неділю, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі", - розповів він.

За словами голови регіону, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, до цього масований обстріл Орехова Запорізької області та населених пунктів навколо стався 25 серпня. Окупанти застосували артилерію, били кілька годин поспіль, є жертви.

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Сергій ОрєховЗапорожская область