Росіяни вдарили по Оріхову зранку: атака тривала кілька годин, багато пожеж

Вранці у неділю, 28 серпня, окупанти обстріляли з ракетних систем залпового вогню місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Атака тривала з четвертої до шостої ранку. Внаслідок обстрілу виникло багато пожеж. Руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях населеного пункту. Рятувальники ДСНС вчасно локалізували пожежі", - розповів він.

Як повідомлялося, до цього масований обстріл Орехова Запорізької області та населених пунктів навколо стався 25 серпня. Окупанти застосували артилерію, били кілька годин поспіль, є жертви.

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