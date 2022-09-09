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Росіяни вбили дев'ятьох мирних жителів у Донецькій області за добу, - ОВА

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Донецька область, П'ятниця 09 вересня 2022 08:31
Росіяни вбили дев'ятьох мирних жителів у Донецькій області за добу, - ОВА Фото: росіяни вбили дев'ятьох мирних жителів у Донецькій області за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують вбивати мирне населення Донецької області. За минулу добу через обстріли окупантів загинули дев'ятеро цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Росія вбиває цивільних! За 8 вересня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 5 у Бахмуті, 2 у Зайцевому, 1 у Нью-Йорку та 1 у Федорівці. Ще 23 людини отримали поранення", - написав Кириленко.

При цьому він уточнив, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, нещодавно росіяни запустили ракету в багатоповерховий будинок у Слов'янську. Через що загинули мирні люди.

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Донецька область Війна Росії проти України
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