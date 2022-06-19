Росіяни намагаються наблизитися до Харкова, щоб зробити його прифронтовим, - МВС

"Складна ситуація на півночі Харківської області. Росіяни намагаються наблизитись до Харкова, знову перетворювати його на прифронтове місто та здійснювати обстріли цивільної інфраструктури та населення", - розповів Денисенко.

Він дадав. що ситуація на фронті дуже складна, особливо на Сєвєродонецькому напрямку.

За його словами, ЗСУ вдається контролювати оборону на всіх напрямках та не давати ворогу просуватися. Зараз можна стверджувати те, що ворог не має успіху на жодному з пріоритетних для нього напрямків.

Уночі росіяни вже вкотре намагалися вийти на трасу Бахмут - Лисичанськ, але ЗСУ вдалося відбити ворожу атаку. У самому Сєвєродонецьку у росіян особливих проривів також немає.