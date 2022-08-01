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Росіяни з ПТКР розстріляли біженців з Херсонської області. Є загиблі

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Херсонська область, Понеділок 01 серпня 2022 22:07
Росіяни з ПТКР розстріляли біженців з Херсонської області. Є загиблі Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті загинули дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довге з ПТКР окупанти впритул розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинули", - зазначив він.

За його словами, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу - трьох чоловіків і двох жінок, всі цивільні. Двоє з них у важкому стані з опіковим шоком, їм надається медична допомога.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили вже 46 населених пунктів Херсонської області.

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Херсонская область Війна Росії проти України
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