Росіяни зізнаються родичам, що використовують фосфорні боєприпаси в Україні

Як чути з перехопленої розмову, російський військовий каже батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".

У їх діалозі батько нагадав окупантові, що це заборонено Конвенцією, та військовий, на ім'я Олексій відповів: "О фосфор полетел...папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе".

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Варто зазначити, що застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікополя (Дніпропетровська область), напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

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