RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області

Фото: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на вівторок, 30 серпня, російські військові обстріляли три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

"Ніч знову була напруженою - з тривогами і обстрілами. Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський і Криворізький", - повідомив він.

Нікопольський район

Росіяни завдали ударів з "Градів" і важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. При цьому в результаті обстрілу виведені з ладу дві лінії електропередачі. Одну лінію електрики вже включили. Іншу лагодять. Зараз без світла залишаються до 500 сімей.

Червоногригорівська громада

Під час обстрілу громади росіяни потрапили в житловий масив. У селі Кам'янське отримала поранення 50-річна жінка. Вона лікується вдома.

В результаті обстрілу один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Крім того, обстріли зачепили електромережі та газопровід.

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Фото: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України