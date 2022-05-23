Росіяни знову обстріляли Сумську область. Під ударом - Краснопільська громада

Російські військові відкрили вогонь по селі Мезенівка Сумської області. Під обстріл потрабили стара господарча будівля та житловий масив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Наслідки обстрілів Краснопільської громади. Ворог з території Росії гатив з мінометів та артилерії по селу Мезенівка та околицях. Внаслідок потраплянь зайнялася пожежа на старій фермі. У житлових будинках посічені паркани, побиті вікна. На щастя обійшлося без людських жертв", - повідомив Живицький.
Нагадаємо, у суботу, 21 травня, російські військові обстрілюють Сумський район ракетами зі своєї території.
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