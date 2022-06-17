Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів, "Градів" та безпілотників
З 15:00 і до пізнього вечора з певними відрізками в часі окупанти обстрілювали Сумську область. Цього разу дісталося Краснопільській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено", - написав Живицький.
За його словами, після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи.
А після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.
Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.
Глава Сумської ОВА зазначив, що жертв внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли з артилерії ферму з худобою у Сумській області. Того ж дня ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.