ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів, "Градів" та безпілотників

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 червня 2022 22:08
Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів, "Градів" та безпілотників Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

З 15:00 і до пізнього вечора з певними відрізками в часі окупанти обстрілювали Сумську область. Цього разу дісталося Краснопільській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено", - написав Живицький.

За його словами, після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи.

А після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.
Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Глава Сумської ОВА зазначив, що жертв внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли з артилерії ферму з худобою у Сумській області. Того ж дня ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска