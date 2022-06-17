Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів, "Градів" та безпілотників

З 15:00 і до пізнього вечора з певними відрізками в часі окупанти обстрілювали Сумську область. Цього разу дісталося Краснопільській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено", - написав Живицький.

За його словами, після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи.

А після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.

Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Глава Сумської ОВА зазначив, що жертв внаслідок обстрілів немає.